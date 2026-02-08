Плющенко: «К сожалению, Малинин не показал даже 70 процентов своего потенциала. Растерял концентрацию»

«Вчера смотрел командный турнир. Очень понравился Юма Кагияма — был легкий и воздушный. Вся программа сделана очень интересно, на шагах и на очень интересных переходах, был почему-то уверен, что в КП он будет лучшим. У него уже есть опыт катания и пребывания на ОИ.



Стивен Гоголев вырос и стал стабилен.



Илья Малинин — вчера это была случайность? Нет, это — Олимпийские игры. Растерял, на мой взгляд, концентрацию. И к сожалению, не показал даже 70 процентов своего потенциала. Был уверен, что он не будет прыгать 4,5 А. Я написал это на бумаге за 2 часа до турнира, что считаю правильным, нужно беречь силы.



Сегодня посмотрим как этот план сработает на произвольной. Илья должен собраться. Главное, чтобы не перегорел к индивидуальному турниру. Парень-то — гений, но катать 4 программы без замены на Олимпиаде — архисложная задача. Я бы его поберег», — написал Плющенко в своем телеграм-канале.