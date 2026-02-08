Стало известно время начала короткой программы Гуменника на Олимпиаде-2026

Мужчины выступят с короткими программами во вторник, 10 февраля.
Жеребьевка состоялась в воскресенье, 8 февраля. Россиянин получил первый порядковый номер, поскольку него отсутствует международный рейтинг. Начало его короткой программы назначено на 20.38 по московскому времени.
Вторым на лед выйдет американец Максим Наумов. Третьим — швед Андреас Нордебек.
