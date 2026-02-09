Ричмонд
Малинин зашел на 5 квадов в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде, на одном допустил падение

Американский фигурист Илья Малинин исполнил произвольную программу в командном турнире на Олимпийских играх в Милане.

Он сделал четверной флип, тройной аксель, четверной лутц, тройной риттбергер, упал на четверном лутце. Далее прыгнул каскады четверной тулуп — ойлер — тройной флип и четверной сальхов — тройной аксель.

За прокат он получил 200,03 балла.