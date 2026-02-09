Ричмонд
Ротенберг о Валиевой: «Как бы ее ни пытались сломать, ни у кого не получилось. Это и есть дух русского человека. Мы никогда не сдаемся»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о возвращении Камилы Валиевой к выступлениям в фигурном катании.

19-летняя Валиева приняла участие в чемпионате России по прыжкам, выступив на соревнованиях впервые после завершения дисквалификации.

— На прошлой неделе всех поразило, как Камила Валиева после такого длительного отсутствия вернулась в профессиональный спорт. Следите ли вы за ее историей?

— Ее пример вызывает огромное уважение. Камила — это гордость нашей страны, феноменальная фигуристка. Ее возвращение говорит о том, что у нее большая любовь к спорту, к фигурному катанию.

Как бы ее ни пытались сломать, ни у кого это не получилось. Это и есть дух русского человека. Мы никогда не сдаемся. И Камила не сдалась, она очень долго ждала, очень много тренировалась одна, индивидуально. В этом-то и есть сила воли, сила духа, — сказал Ротенберг.