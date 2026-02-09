Не робот Малинин, слезы Сато, счастье Италии. Итоги олимпийского командника. Колонка Бойковой

И тут я хочу немного забежать вперед и слегка коснуться личного турнира. В произвольной программе у Ильи есть большое преимущество в виде старших четверных и их большого количества, в то время как у Юмы имеются только тулуп и сальхов. НО! Если все прыжки Малинина отправят на пересмотр технической бригадой (как это случилось в короткой на команднике) и если судьи увидят там Q или даже галки, победа Ильи окажется под огромным вопросом. Все-таки перспективы японской сборной получить в Милане-2026 три золота — в парах, у женщин и у мужчин — не будут давать покоя их федерации. Кроме того, не стоит забывать, что Олимпиада — это соревнования стран в первую очередь, а потом уже атлетов. Подковерные игры здесь достаточно частая ситуация. И если весь сезон судьи были благосклонны к Илье на прыжках и вращениях, не факт, что эта тенденция продолжится и сейчас в Италии.