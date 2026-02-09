Не робот Малинин, слезы Сато, счастье Италии. Итоги олимпийского командника. Колонка Бойковой

Александра Бойкова в паре с Дмитрием Козловским — чемпионка Европы-2020, двукратный бронзовый призер континентального первенства (2019, 2022), брала ту же награду и на ЧМ-2021, трехкратная (2020, 2023, 2026) чемпионка России.
Первые соревнования в фигурном катании на Олимпиаде-2026 завершены. Прогнозы — дело неблагодарное, но все же Америка смогла выиграть командный турнир, хотя и не без сложностей. Япония активно наступает США на пятки. Очень интересно, как будет развиваться фигурное катание в следующие четыре года, ведь подрастающее поколение у обеих сборных очень сильное. Несмотря на то что в своей предыдущей статье я упустила момент, что в произвольную программу проходит только 5 команд из 10, это не сильно могло повлиять именно на порядок итоговых мест в турнире (хотя количество очков, безуловно, изменилось). А вот прокаты спортсменов, конечно же, сильно спутали карты.
Интересно, что с первого дня командника стало очевидно, что сборная Грузии все же окажется вне пьедестала. После короткой программы в женском катании и выставленных баллов Анастасии Губановой я поняла — грузинам будет крайне тяжело бороться за бронзу. Дальше все зависело от результатов короткой программы у мужчин и того, получится ли у Ники Эгадзе обойти Даниэля Грассля, Кевина Эймоза, Стивена Гоголева и занять третью строчку. Но, к сожалению, этого тоже не произошло — Ника оказался только шестым.
Неожиданностью для меня стало попадание сборной Канады — а не Франции — в произвольные программы. Но тут надо сказать большое спасибо спортивной паре Лиа Перейра/Трент Мишо, которые отлично проявили себя в короткой программе, и, конечно, Гоголеву, прекрасно откатавшему свой первый соревновательный день.
Помимо этого, в короткой программе у мужчин для многих случилось сенсационное событие — японец Юма Кагияма обошел фаворита американца Илью Малинина на 10 баллов! Не могу сказать, что для меня это стало сюрпризом, потому что после финала Гран-при поняла, что при чистых прокатах обоих спортсменов одиночник из Страны восходящего солнца все же будет выше — даже с менее дорогим контентом. Это обусловлено оправданной более высокой второй оценкой, дорожкой, вращениями на максимальные уровни и плюсы и чаще всего чистейшими четкими приземлениями с прыжков.
Возможно, кто-то сейчас захочет забросать меня камнями, но, если смотреть объективно, можно заметить, что пресловутая Q (недокрут прыжка меньше чем в четверть оборота) у Ильи возможна на многих прыжках, кроме тройного/четверного акселя и чаще всего четверного флипа. Дело тут не в том, что кто-то лучше или хуже умеет приземляться, — в особенностях тела и постановки стопы при соприкосновении со льдом. Из-за этого прыжки Малинина можно ставить на пересмотр, а отсюда ползут и заниженные GOE (надбавки за элемент), потому что по правилам арбитры не имеют права ставить за элементы на пересмотре больше чем +2. Если Илья катает свою короткую без чистого четверного акселя и остальной идеально исполненной программы, то будет проигрывать Кагияме (тоже при условии идеального проката).
И тут я хочу немного забежать вперед и слегка коснуться личного турнира. В произвольной программе у Ильи есть большое преимущество в виде старших четверных и их большого количества, в то время как у Юмы имеются только тулуп и сальхов. НО! Если все прыжки Малинина отправят на пересмотр технической бригадой (как это случилось в короткой на команднике) и если судьи увидят там Q или даже галки, победа Ильи окажется под огромным вопросом. Все-таки перспективы японской сборной получить в Милане-2026 три золота — в парах, у женщин и у мужчин — не будут давать покоя их федерации. Кроме того, не стоит забывать, что Олимпиада — это соревнования стран в первую очередь, а потом уже атлетов. Подковерные игры здесь достаточно частая ситуация. И если весь сезон судьи были благосклонны к Илье на прыжках и вращениях, не факт, что эта тенденция продолжится и сейчас в Италии.
Но давайте же вернемся к прошедшему командному турниру. Мне кажется, в этом году решающими стали парное катание и мужское одиночное. Все же у женщин и в танцах все было намного более предсказуемо. Однако это ничуть не снизило интереса ко всем видам. Например, до произвольного танца мне казалось, что Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон могут обойти Мэдисон Чок/Эвана Бэйтса. Но после проката американской пары на командном турнире у меня закрались большие сомнения. Все же эта постановка у Чок/Бэйтс выдающаяся! Да, Гийом — гений конька, но мы все же видим примерно то же самое, что и четыре года назад, — потрясающее катание с абстрактными образами и красивыми линиями. А вот Чок/Бэйтс за четыре года стали сильнее технически, нашли безумно яркие и подходящие им образы, придумали историю произвольного танца и потрясающе ее реализовали, во всяком случае в команднике. Мэдисон в буквальном смысле меня очаровала и загипнотизировала. В общем, восторг!
В парном катании все сложилось более-менее согласно моему прогнозу — японцы на первом месте, грузины на втором, а итальянцы на третьем. Но для меня абсолютно непонятной остается разница в 20 баллов между Рику Миура/Рюити Кихара и Анастасией Метелкина/Лукой Берулавой — 4,5 в короткой и 16 в произвольной. Я не спорю, что в Милане японский дуэт выглядел убедительнее, нежели грузинский, — как минимум в плане скорости, поддержек и легких элементов. Но в прыжках (близость исполнения) и выбросах (высота, пролет, длинный выезд) для меня лучше Настя с Лукой. Вообще стоит отметить, что последний раз 155 баллов за произвольную программу набирали Суй/Хань и Тарасова/Морозов с легендарными прокатами на Олимпиаде-2022 в Пекине. Мне кажется, что японцы не выдерживают сравнения с этими двумя парами.
У женщин Каори Сакамото доказала, что ее рано списывать со счетов, судя только по тренировкам. Все же у всех спортсменов случаются не самые удачные прогоны. И пусть они остаются в тренировочном процессе — а на соревнованиях мы будем видеть чистое и безупречное катание у всех участников турнира. Прекрасно справилась со своей задачей именно в произвольной программе и представляющая Грузию Анастасия Губанова. Тут я хотела бы отметить, что мне в этом сезоне безумно нравятся ее постановки. Именно Настя смогла снова подарить грузинам надежду на медаль.
Закрывали командный турнир мужчины. Это, пожалуй, самый непредсказуемый вид фигурного катания. Эмоциональные качели были обеспечены всем: от слез разочарования за Эгадзе и сборную Грузии до невероятной радости за долгожданную заслуженную бронзу итальянской танцевальной пары Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.
Мужчины держали своими прокатами всех нас в полном непонимании развязки турнира буквально до последней секунды. Впервые в жизни мы увидели волнующегося Малинина (да, он все же человек, а не робот!!!). И застали Шуна Сато в слезах от боли за серебро Японии после проката жизни от этого парня.
Сначала казалось, что командный турнир на этой Олимпиаде станет довольно предсказуемым. Но жизнь вносит свои коррективы, что делает ее безумно интересной и невероятно разнообразной на эмоции. Теперь ждем старта личного зачета в танцах на льду (9 и 11 февраля), а потом и мужчин (10 и 13 февраля), где нашу страну представит Петр Гуменник. С каждым днем олимпийский лед раскаляется от страстей все сильнее! А мы все с большим интересом наблюдаем за фигурным катанием.
Александра Бойкова