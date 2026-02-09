Американки и японка раскрылись: как Петросян может взять золото Олимпиады

В этом контексте излишний риск с тройным акселем может оказаться не просто опасным, а натурально фатальным. И он будет оставаться таковым до тех пор, пока Аделия не почувствует в этом элементе абсолютную уверенность. Когда это может произойти — вопрос, на который никто не даст ответ. Вполне возможно, что по прилете в Милан прыжок пойдет на 100%, и тогда риск будет оправдан. Но тем не менее вариант, что в короткой Петросян пойдет на стабильный набор, более чем вероятен.