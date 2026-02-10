Илья Авербух: Глобально Гуменник — большая умница, не дрогнул

«Глобально Петя — большая умница. По большому счёту он не дрогнул. Очень сложный контент, сложнейшие четверные прыжки в его программе. К сожалению, не был безошибочен. На мой взгляд, оценки судей объективны», — отметил Авербух.
10 февраля в Милане проходит показ олимпийской короткой программы среди мужчин-одиночников. 23-летний Гуменник, действующий чемпион России-2026 и выступающий в статусе «индивидуального нейтрального атлета» (AIN), без флага и гимна своей страны, вышел на лёд первым.
Программа Гуменника была поставлена под музыкальную композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна, являющуюся саундтреком из фильма «Онегин». В прокате из прыжкового контента фигурист исполнил каскад «четверной флип — двойной тулуп на минус», четверной лутц и тройной аксель. За свой прокат Гуменник получил от судейской коллегии оценку в 86,72 балла (48,43 за технику, 38,29 за компоненты).