Илья Авербух: Глобально Гуменник — большая умница, не дрогнул

Программа Гуменника была поставлена под музыкальную композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна, являющуюся саундтреком из фильма «Онегин». В прокате из прыжкового контента фигурист исполнил каскад «четверной флип — двойной тулуп на минус», четверной лутц и тройной аксель. За свой прокат Гуменник получил от судейской коллегии оценку в 86,72 балла (48,43 за технику, 38,29 за компоненты).