Гуменник гарантировал участие в произвольной программе на Олимпиаде

МИЛАН, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник обеспечил себе участие в произвольной программе на Олимпийских играх в Милане.
Для участия в произвольной программе Гуменнику необходимо было занять место не ниже 24-го, в короткой программе примут участие 29 фигуристов. После восьми показанных программ Гуменник занимает третье место, россиянин не опустится ниже 24-й строчки.
За свой прокат в короткой программе Гуменник получил 86,72 балла. Он выступал в короткой программе под первым номером.
Произвольную программу одиночники представят 13 февраля.
