Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник гарантировал участие в произвольной программе на Олимпиаде

Россиянин получил 86,72 балла в короткой программе.

Источник: РИА "Новости"

МИЛАН, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник обеспечил себе участие в произвольной программе на Олимпийских играх в Милане.

Для участия в произвольной программе Гуменнику необходимо было занять место не ниже 24-го, в короткой программе примут участие 29 фигуристов. После восьми показанных программ Гуменник занимает третье место, россиянин не опустится ниже 24-й строчки.

За свой прокат в короткой программе Гуменник получил 86,72 балла. Он выступал в короткой программе под первым номером.

Произвольную программу одиночники представят 13 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше