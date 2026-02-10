«МАХ теперь дает возможность более доверительного общения». Валиева рассказала о преимуществах мессенджера

При таком графике не всегда хватает сил и времени на коммуникации, но я стараюсь делиться с вами дорогими и знаковыми для меня фото и видео в соцсетях, в том числе и на моей странице в МАХ. Если вдруг вы все еще не подписаны — подписывайтесь, всегда и везде вам рада и всегда и везде благодарна за ваши неизменные тепло и поддержку.