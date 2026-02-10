«МАХ теперь дает возможность более доверительного общения». Валиева рассказала о преимуществах мессенджера

«Друзья, январь у меня получился невероятно насыщенным — были и выступления в шоу, и проект “Добро всегда возвращается”, и конечно, чемпионат России по прыжкам, мои первые официальные соревнования за долгое время. Февраль полностью посвящен тренировкам, а совсем скоро я снова буду в Китае, стране, где я ощущаю любовь и поддержку ничуть не меньше, чем дома.
При таком графике не всегда хватает сил и времени на коммуникации, но я стараюсь делиться с вами дорогими и знаковыми для меня фото и видео в соцсетях, в том числе и на моей странице в МАХ. Если вдруг вы все еще не подписаны — подписывайтесь, всегда и везде вам рада и всегда и везде благодарна за ваши неизменные тепло и поддержку.
Кстати, МАХ теперь дает возможность и более доверительного общения, для которого вы сами можете определить круг своих близких, направив им приглашение в приватный канал. Создать такой канал очень просто, еще проще выбрать из списка своих контактов тех счастливчиков, которым вы готовы доверить личное и сокровенное — и уютное место общения «только для своих» готово. Круто, что появилась такая возможность, тестируйте, делитесь впечатлениями.
Всегда ваша, Камила", — написала Валиева в своем телеграм-канале.
Ранее Роскомнадзор заявил, что начал работу по замедлению мессенджера Telegram из-за нарушений российского законодательства.