Композитор Акобян высоко оценил выступление Гуменника под его музыку

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде после экстренной замены музыкальной композиции для короткой программы было достойным. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился автор утвержденной музыки, композитор и скрипач Эдгар Акобян.
Фигурист планировал стартовать на Играх с короткой программой под музыку к фильму «Парфюмер», однако в срочном порядке был вынужден изменить музыку из-за проблем с авторскими правами. Гуменник выступал под композицию «Waltz 1805» Эдгара Акобяна.
«Конечно, я смотрел его выступление. Отлично, мне очень понравилось! Он [Гуменник] стальной парень», — отметил композитор.
Он добавил, что гордится российским спортсменом и намерен полностью досмотреть зимние Олимпийские игры. «Ситуация не самая приятная для нашего фигуриста, но она стала примером того, что выход есть всегда. Я очень рад, моя музыка хорошо легла на программу. Но поверьте, дело вовсе не в ней. Спортсмен — большой молодец!» — заключил собеседник агентства и пожелал удачи российским спортсменам на Играх.
За короткую программу Гуменник получил 86,72 балла. Он выступал под первым номером. Всего в короткой программе примут участие 29 фигуристов. Произвольную программу фигуристы представят 13 февраля.