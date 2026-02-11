Композитор Акобян высоко оценил выступление Гуменника под его музыку

Он добавил, что гордится российским спортсменом и намерен полностью досмотреть зимние Олимпийские игры. «Ситуация не самая приятная для нашего фигуриста, но она стала примером того, что выход есть всегда. Я очень рад, моя музыка хорошо легла на программу. Но поверьте, дело вовсе не в ней. Спортсмен — большой молодец!» — заключил собеседник агентства и пожелал удачи российским спортсменам на Играх.