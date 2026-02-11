Ричмонд
Малинин стал лучшим в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии

Фигурист Илья Малинин, выступающий за США, 10 февраля стал лучшим в короткой программе среди мужчин на Олимпиаде 2026 года в Италии.

Источник: Известия

Судьи оценили его прокат на 108,16 балла. Малинин чисто исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп.

Второе место занял японец Юма Кагияма, набравший 103,07 балла, а третье место — француз Адам Сяо Хим Фа с 102,55 балла. Действующий чемпион России Петр Гуменник в короткой программе занял 12-е место.

Гуменник 10 февраля выступил первым в мужской короткой программе зимних Олимпийских игр. Отмечалось, что фигурист катался под произведение Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна, так как за несколько дней до старта спортсмену пришлось срочно менять музыку из-за проблем с авторскими правами.

Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
