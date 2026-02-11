Малинин стал лучшим в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии

Гуменник 10 февраля выступил первым в мужской короткой программе зимних Олимпийских игр. Отмечалось, что фигурист катался под произведение Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна, так как за несколько дней до старта спортсмену пришлось срочно менять музыку из-за проблем с авторскими правами.