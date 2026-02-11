«Все очень приветливые». Российские спортсмены рассказали, что к ним тепло относятся на Олимпиаде

На Игры-2026 приехали лишь 13 представителей России, получивших нейтральный статус. Многие из них отмечают хорошее отношение к себе, а также довольны атмосферой в Олимпийской деревне.
«Получил кучу подарков, огромную сумку»
Казалось, что у российского фигуриста Петра Гуменника могут сложиться не самые приятные впечатления от Игр. Были и проблемы с правами на музыку, и допинг-контроль в семь утра после короткой программы, но Петр, кажется, всем доволен, особенно отношением со стороны соперников.
«Спортсмены все приветливые. Я боялся, где-то читал, что каким-то сборным сказали не разговаривать с русскими, но оказалось, никто ничего не послушал», — признался он в эфире Okko.
Кроме того, по словам Гуменника, ему удалось даже подружиться с некоторыми иностранными коллегами по льду.
«Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая. Учили меня играть в Counter-Strike, много занятий интересных. Получил кучу подарков, огромную сумку», — добавил фигурист.
Хорошо относятся спортсмены из других стран и к российским лыжникам.
«Лично у меня очень хорошие отношения с иностранцами. И у Савелия [Коростелева] тоже. Мы не закрываемся, со всеми здороваемся. Все с нами приветливы. То, что спортсмены из других стран к нам плохо относятся, — это миф. Наверное, это те, кто сами… Просто есть очень много российских спортсменов, которые даже на соревнованиях внутри страны делают лицо кирпичом и проходят мимо, никогда не поздороваются», — цитирует Дарью Непряеву Sport24.
Олимпийская деревня всем нравится
Саночник Павел Репилов отметил хорошую организацию проживания в Олимпийской деревне.
«В деревне очень приятно, хорошо все организовано, спасибо Италии как принимающей стороне. Тут свои уединенные домики, в которых живут по четыре человека. Все комфортно, ориентировано на спортсменов. Русскую еду не встречал, но я итальянской кухней доволен», — приводит его слова ТАСС.
Конькобежка Ксения Коржова также впечатлена приятной атмосферой.
«Атмосфера деревни помогает немного расслабиться, отвлечься от соревнований, и вообще Олимпиада — это, конечно, особенный старт, который отличается от всего, что было в моей карьере раньше», — сказала она в интервью «СЭ».
Аналогичными впечатлениями поделилась саночница Дарья Олесик.
«В Олимпийской деревне отличная атмосфера, очень много спортсменов из разных видов спорта. Еда в столовой вкусная. Мои предпочтения — это мясо, морепродукты и пицца», — сказала она ТАСС.
Питание отметил и тренер сборной по шорт-треку Андрей Максимов. В этом виде спорта Россию представляют Иван Посашков и Ксения Крылова.
«Ребята очень довольны, питание шикарное, живут по одному человеку. То есть все сделано для того, чтобы показать максимальный результат. Все отлично, настроение отличное, ходят, общаются», — заявил он ТАСС.
«Мне кажется, что у меня здесь больше всех фанатов»
В целом россияне отмечают теплое отношение не только от спортсменов — участников соревнований, но и от болельщиков.
«Когда я вышел, мне так захлопали, такой шум поднялся, ни с чем не сравнимый, — олимпийская поддержка. Это было неожиданно и придало мне сил, уверенности», — сказал Гуменник журналистам после своей короткой программы.
Мощно поддерживали и Дарью Непряеву.
«Мне кажется, что у меня здесь больше всех фанатов. На каждом подъеме я слышала только свое имя, а на старте вообще кричали только “Даша”, даже было немножко неудобно перед остальными. На самом деле очень классная атмосфера, и я стараюсь получать удовольствие от стартов», — подчеркнула Дарья в эфире Okko.
Максим Клементьев