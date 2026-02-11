«Все очень приветливые». Российские спортсмены рассказали, что к ним тепло относятся на Олимпиаде

«Лично у меня очень хорошие отношения с иностранцами. И у Савелия [Коростелева] тоже. Мы не закрываемся, со всеми здороваемся. Все с нами приветливы. То, что спортсмены из других стран к нам плохо относятся, — это миф. Наверное, это те, кто сами… Просто есть очень много российских спортсменов, которые даже на соревнованиях внутри страны делают лицо кирпичом и проходят мимо, никогда не поздороваются», — цитирует Дарью Непряеву Sport24.