Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте — был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»

Болеем за Петю. Просто сейчас что‑то трудно прогнозировать. Ситуация непростая. Первая разминка меня убила. Я ему говорила перед отъездом: «Петя, основное, что ты должен сделать, — это попасть в последнюю разминку». Ну да, не совсем справились, попали в предпоследнюю. Но тем не менее все‑таки он попал, другой бы, наверное, просто растерялся. Если учесть, что еще и шнурок лопнул. Там много всего было. Никто его не знает, это первый такой серьезный старт, еще в нейтральном статусе. Там допинг‑контроль, тут еще что‑то, это же все тоже действует на людей.