Американский конькобежец победил на Играх с олимпийским рекордом

Американский конькобежец Джордан Штольц победил с олимпийским рекордом на дистанции 1000 м на Играх в Италии.

Источник: Getty Images

Его результат составил 1 минута 6,28 секунды. Второе время показал Еннинг де Бо (+0,5) из Нидерладов, третье — китаец Нин Чжунъянь (+1,06).

Предыдущий олимпийский рекорд на дистанции 1000 м был установлен на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Герард Ван Велде из Нидерландов показал время 1 минута 7,18 секунды.

21-летний Штольц является шестикратным чемпионом мира.

Из российских конькобежцев на Олимпиаде-2026 еще выступит Анастасия Семенова — в масс-старте 21 февраля.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.