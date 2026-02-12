Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дробязко: «Стало невозможно смотреть танцы. Загнали правилами в какой-то тупик»

Бронзовый призер чемпионата мира и Европы в танцах на льду Маргарита Дробязко поделилась мнением о том, что в танцах пропала самобытность фигуристов.

Источник: Sport24

— В танцах за 20 лет техника сильно изменилась? У мужчин уже по 7 четверных Малинин делает. Или все похоже?

— Скажем так, не очень похоже. Стало невозможно практически смотреть танцы, кроме буквально сильнейших пар. Потому что танцы, на мой взгляд, загнали правилами в какой-то тупик, про это все танцоры говорят, все пары делают одно и то же практически, гонятся за этими уровнями. И как-то стало мало харизматичных пар, мало таких постановок, которые очень запоминаются и останутся в истории. То есть пропала самобытность, произошла какая-то уравниловка.

— То есть все эти твизлы отвлекают от главного?

— Да. Просто те программы, которые мы помним, как катались Климова с Пономаренко, Бестемьянова с Букиным, Джейн Торвилл и Кристофер Дин, мы помним то, что они катали еще в 80-е годы. Что там катали все пары два-три года назад, я вообще почти не помню.

Мы обсудили первые две пары, но больше всего, честно говоря, я рада за третье место, потому что там мои любимые канадцы (Пайпер Гиллес — Поль Пуарье). Им тоже очень тяжело, потому что они не в обойме «Монреаль тим», которая захватила, можно сказать, все танцы на льду, они сами по себе, у другого тренера, и им тяжело с этой точки зрения. Но они пока в тройке, и это классно, — приводит слова Дробязко «КП Спорт».