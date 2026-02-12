Дробязко: «Стало невозможно смотреть танцы. Загнали правилами в какой-то тупик»

Мы обсудили первые две пары, но больше всего, честно говоря, я рада за третье место, потому что там мои любимые канадцы (Пайпер Гиллес — Поль Пуарье). Им тоже очень тяжело, потому что они не в обойме «Монреаль тим», которая захватила, можно сказать, все танцы на льду, они сами по себе, у другого тренера, и им тяжело с этой точки зрения. Но они пока в тройке, и это классно, — приводит слова Дробязко «КП Спорт».