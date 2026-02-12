Вашингтон
Фигуристы Фурнье-Бодри и Сизерон победили в танцах на льду на Олимпиаде

Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, третьими — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

Источник: РИА "Новости"

МИЛАН, 12 февраля. /ТАСС/. Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон стали победителями соревнований в танцах на льду на Олимпийских играх в Италии.

Дуэт из Франции набрал 225,82 (90,18 за короткую программу + 135,64 за произвольную) балла. Серебряными призерами стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (224,39; 89,72 + 134,67). Третье место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74; 86,18 + 131,56).

33-летняя Бодри и 31-летний Сизерон проводят первый совместный сезон. Сизерон стал олимпийским чемпионом (2022) и серебряным призером (2018) Игр в танцах на льду в дуэте с Габриэлой Пападакис, пять раз они побеждали на чемпионатах мира. Он стал первым фигуристом, выигравшим олимпийские соревнования в танцах на льду с двумя разными партнершами.

33-летняя Чок и 36-летний Бэйтс являются двукратными олимпийскими чемпионами в командном турнире. Также в их активе три победы на чемпионатах мира, три раза спортсмены побеждали в финале серии Гран-при. 34-летние Гиллес и Пуарье являются двукратными серебряными и двукратными бронзовыми призерами чемпионатов мира.

В медальном зачете Олимпиады первое место занимает сборная Норвегии, завоевавшая 7 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. На второй строчке располагается команда США (4−6−2), третьими идут итальянцы (4−2−7).