«Американцы и японцы могут вздрогнуть». Плющенко дал совет Гуменнику перед произвольной программой на Олимпиаде

Напомним, что в короткой программе Гуменник занял 12-е место. Произвольные программы фигуристы покажут завтра, 13 февраля.
Плющенко дал совет Гуменнику перед произвольной программой на Олимпиаде — кататься и получать удовольствие, не думая о местах и соперниках.
"Вот уже несколько дней меня все спрашивают, насколько сложно оказаться в такой ситуации с заменой музыки. Я думаю, тут я однозначно поддержу позицию президента ФФКР А. Т. Сихарулидзе.
Были случаи, когда коньки не прилетали, но конечно лучше кататься в своих коньках под другую музыку, чем например в новых и не раскатанных или чужих коньках, но под свою.
Хуже потери коньков может быть только потеря музыки. Но в обоих случаях кататься-то надо!
Что важно, Петя — опытный боец. Для него международные старты не в новинку, он до отстранения был на международный арене.
Вот если он завтра сделает свою работу так, как он сделал на чемпионате России, то американцы и японцы могут вздрогнуть. Питерская школа сильна и стратегией, и техникой. Но главное — кататься и получать удовольствие, не думая уже о местах и соперниках.
Лед скользкий. И не факт, что у всех будут стальные нервы и максимальный прыжковый контент!" — написал Плющенко в своем телеграм-канале.