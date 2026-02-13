Секс-символ на льду и американка с переломом: главные красотки Олимпиады

А вот и олимпийская чемпионка 2026 года в танцах на льду Лоранс Фурнье-Бодри. Француженка взяла золото пару дней назад в паре с печально известным Гийомом Сизероном, и теперь тысячи поклонников по всему миру узнали про спортсменку с выразительным лицом и достаточно крепким телосложением.