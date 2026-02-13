Чок и Бейтс о том, стали бы они обжаловать результаты, если бы была возможность: «Мы бы рассмотрели это. Хорошо, когда работа судей оценивается»

Бейтс: Мы заходили в соцсети и видели очень много сообщений от людей из сообщества фигурного катания в США, от поклонников фигурного катания и от людей, которые просто обратились к нам и по-настоящему оценили наше выступление, которое так много для нас значило, потому что Олимпийские игры — это нечто особенное. Есть много фанатов, не смотрящих фигурное катание, и наше катание нашло отклик у них, а это многое значит.