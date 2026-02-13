Ричмонд
Гуменник чисто исполнил 5 четверных и триксель на последней тренировке перед произвольной программой на ОИ-2026

Российский фигурист Петр Гуменник провел последнюю тренировку перед произвольной программой на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Источник: Sport24

Ученик Вероники Дайнеко чисто исполнил четверные флип, лутц и риттбергер, каскад четверной сальхов — одинарный тулуп, комбинацию из четверного сальхова и двух перекидных акселей, тройной аксель и тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером.

Напомним, Гуменник заявил на произвольную контент в виде четверного флипа, четверного лутца, четверного риттбергера, четверного сальхова в каскаде с тройным тулупом, каскада четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройного акселя, а также тройного лутца в каскаде с тройным риттбергером.

Произвольную программу фигуристы покажут сегодня. Начало — в 21:00 мск. Гуменник получил 13-й стартовый номер, он выйдет на лед в 23:12. После короткой программы россиянин 86,72 балла занимает 12-е место.

Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
