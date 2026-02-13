Гуменник чисто исполнил 5 четверных и триксель на последней тренировке перед произвольной программой на ОИ-2026

Ученик Вероники Дайнеко чисто исполнил четверные флип, лутц и риттбергер, каскад четверной сальхов — одинарный тулуп, комбинацию из четверного сальхова и двух перекидных акселей, тройной аксель и тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером.
Напомним, Гуменник заявил на произвольную контент в виде четверного флипа, четверного лутца, четверного риттбергера, четверного сальхова в каскаде с тройным тулупом, каскада четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройного акселя, а также тройного лутца в каскаде с тройным риттбергером.
Произвольную программу фигуристы покажут сегодня. Начало — в 21:00 мск. Гуменник получил 13-й стартовый номер, он выйдет на лед в 23:12. После короткой программы россиянин 86,72 балла занимает 12-е место.