Гуменник сделал пять четверных в произвольной программе на Олимпиаде

Российский фигурист вышел в лидеры после 13 из 24 участников.

Источник: Getty Images

Российский фигурист Петр Гуменник откатал произвольную программу в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 184,49 балла — его лучший результат в сезоне.

В своей программе россиянин в том числе исполнил пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов (в каскаде с тройным тулупом) и еще один сальхов (в каскаде с двумя двойными акселями).

Гуменник выступал под 13-м номером (из 24 фигуристов). Он занимает промежуточное первое место.

Из российских фигуристов на Играх в Италии также будет выступать Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше