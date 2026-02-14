Александр Лакерник: «Гуменник катался максимально близко к топам. Свою задачу он выполнил, это было достойно»

Гуменник исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков. Он получил 184,49 балла за произвольную (271,21 — за две программы).
"Хорошо откатал, молодец, катался на подъеме, свою задачу выполнил. Катался максимально близко к топам. На мой взгляд, подвел каскад с риттбергером, чуть застрял на выезде.
Но это было действительно достойно. Многое зависит от мнения техбригады", — сказал Лакерник.
Петр Гуменник очень крут, но…
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше