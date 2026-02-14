Ричмонд
Александр Лакерник: «Гуменник катался максимально близко к топам. Свою задачу он выполнил, это было достойно»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник оценил выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

Гуменник исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков. Он получил 184,49 балла за произвольную (271,21 — за две программы).

"Хорошо откатал, молодец, катался на подъеме, свою задачу выполнил. Катался максимально близко к топам. На мой взгляд, подвел каскад с риттбергером, чуть застрял на выезде.

Но это было действительно достойно. Многое зависит от мнения техбригады", — сказал Лакерник.

Петр Гуменник очень крут, но…

