Михаил Шайдоров принёс Казахстану золотую медаль Олимпиады-2026

21-летний казахстанец занимал пятое место после короткой программы, а в произвольном пошёл на усложнение элементы, чтобы побороться за место в тройке призёров.
По сумме двух выступлений Шайдоров набрал 291.58 балла (лучший результат сезона). Этот результат позволил выйти на промежуточное первое место — следом на лёд выходили спортсмены из топ-4.
Итальянец Даниэль Грассль (263.71), который вышел после казахстанца, допустил ошибки и откатился на девятую строчку.
Адам Сяо Хим Фа из Франции (269.27), занимавший третье место после короткой программы, несколько раз упал во время своего выступления и откатился за пределы топ-5, расположившись на седьмой строчке.
Японец Юми Кагияма (280.06) тоже не смог обойти казахстанца, став серебряным призёром.
Не справился и фаворит Илья Малинин (264.49). Американец несколько раз упал во время исполнения элементов, завершив турнир на восьмой позиции.
Итоговый топ-5 в фигурном катании на Олимпиаде-2026
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 291.58 балла.
2. Юма Кагияма (Япония) — 280.06.
3. Сюн Сато (Япония) — 274.90.
4. Чха Джунхван (Южная Корея) — 273.92.
5. Стивен Гоголев (Канада) — 273.78.
Кто такой Михаил Шайдоров?
Шайдоров — серебряный призёр чемпионата мира (2025), чемпион четырёх континентов (2025), серебряный (2024) и бронзовый (2023) призёр Гран-при Китая, бронзовый призёр Азиатских игр (2025), чемпион Казахстана (2020, 2021, 2022, 2023, 2024), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2022).
Добавим, что зимние Олимпийские игры в Италии продолжатся до 22 февраля.