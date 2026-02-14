Ричмонд
Михаил Шайдоров принёс Казахстану золотую медаль Олимпиады-2026

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выиграл золотую медаль на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Reuters

21-летний казахстанец занимал пятое место после короткой программы, а в произвольном пошёл на усложнение элементы, чтобы побороться за место в тройке призёров.

По сумме двух выступлений Шайдоров набрал 291.58 балла (лучший результат сезона). Этот результат позволил выйти на промежуточное первое место — следом на лёд выходили спортсмены из топ-4.

Итальянец Даниэль Грассль (263.71), который вышел после казахстанца, допустил ошибки и откатился на девятую строчку.

Адам Сяо Хим Фа из Франции (269.27), занимавший третье место после короткой программы, несколько раз упал во время своего выступления и откатился за пределы топ-5, расположившись на седьмой строчке.

Японец Юми Кагияма (280.06) тоже не смог обойти казахстанца, став серебряным призёром.

Не справился и фаворит Илья Малинин (264.49). Американец несколько раз упал во время исполнения элементов, завершив турнир на восьмой позиции.

Итоговый топ-5 в фигурном катании на Олимпиаде-2026

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 291.58 балла.

2. Юма Кагияма (Япония) — 280.06.

3. Сюн Сато (Япония) — 274.90.

4. Чха Джунхван (Южная Корея) — 273.92.

5. Стивен Гоголев (Канада) — 273.78.

Кто такой Михаил Шайдоров?

Шайдоров — серебряный призёр чемпионата мира (2025), чемпион четырёх континентов (2025), серебряный (2024) и бронзовый (2023) призёр Гран-при Китая, бронзовый призёр Азиатских игр (2025), чемпион Казахстана (2020, 2021, 2022, 2023, 2024), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2022).

Добавим, что зимние Олимпийские игры в Италии продолжатся до 22 февраля.