Малинин о 8-м месте на Олимпиаде: «Я все испортил. У меня просто нет слов»

"Честно говоря, у меня просто нет слов. Я был в шоке, я действительно не знал, чего ожидать.
Я тренировался весь сезон, чтобы дойти до этого момента и откатать как можно лучше, но этого не произошло.
Что случилось, то случилось. Единственное, что я сейчас могу, это смотреть в будущее и думать, что делать дальше", — приводит слова Малинина The New York Times.
"Я этого не ожидал. Я чувствовал, что перед этими соревнованиями… я просто чувствовал себя готовым, выходя на лед. Возможно, я был слишком уверен, что все пройдет хорошо. Я не могу осознать, что произошло.
Я все испортил. Честно говоря, это первое, что пришло мне в голову. Не может быть, чтобы это просто так случилось. Я готовился весь сезон. Я был так уверен в своей программе. Выйти и увидеть такое… нет слов, честно говоря.
Думаю, это дело определенно в психологии. Олимпийская атмосфера — это невероятно. Это не похоже ни на какие другие соревнования. Это действительно что-то другое. Я очень благодарен за возможность проделать всю эту работу, чтобы попасть сюда, но это, очевидно, было не то выступление, которого я хотел", — сказал Малинин NBC.