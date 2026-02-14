Ричмонд
Шестое место Гуменника — лучший результат России в мужском одиночном катании на Олимпиадах с 2010 года

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026 в Милане.

Источник: Спортс"

Это лучший результат России в мужском одиночном катании на Олимпийских играх с 2010 года, когда Евгений Плющенко был вторым после американца Эвана Лайсачека.

В 2014 году победу одержал японец Юдзуру Ханю, а Плющенко снялся с личного турнира. В 2018-м снова победил Ханю, лучшим из россиян был Дмитрий Алиев (7-е место).

В 2022-м победу одержал американец Нэтан Чен, а лучшим из российских фигуристов был Евгений Семененко, занявший 8-е место.

