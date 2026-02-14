Мегасенсация в фигурном катании: русский тренер привел Казахстан к золоту

Ну, а дальше началось то, что заставило вспомнить Лиллехаммер-1994. Все конкуренты Шайдорова, выступавшие вслед за ним, не справились с нервами. Этого можно было ожидать от Грассля, Сяо Хим Фа и даже Кагиямы. Только дрогнул даже Малинин! Американец, заявивший семь четверных, с учетом задела в короткой программе мог сорвать даже два прыжка. Только вместо четверного акселя получилась «бабочка», а риттбергер и сальхов Илья сдвоил. Да еще и лутц на четверть оборота не докрутил.