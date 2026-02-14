Ричмонд
«Что-то сломалось». Малинин отреагировал на восьмое место на Олимпиаде

Малинин после восьмого места на ОИ заявил о слишком сильном давлении на него.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин после восьмого места в личном турнире на зимних Олимпийских играх в Италии заявил, что оказываемое на него давление было слишком сложно выдержать.

В пятницу Малинин, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место.

«Я все испортил. Все это давление, все СМИ, статус главной надежды на олимпийское золото — всего этого было очень много. Это было слишком сложно выдержать», — цитирует Малинина NBC.

«Не многие люди поймут это. Это можно понять только изнутри. Подходя к этим соревнованиям, особенно сегодня, я чувствовал себя очень хорошо. Утром все прошло отлично на тренировке. Я чувствовал себя готовым, и все, что нужно было сделать, — это выйти и верить, что все получится, но все пролетело так быстро. У меня не было времени осознать, что произошло», — добавил Малинин.

Фигурист признался, что пока еще не понимает, что именно пошло не так. «Я пытаюсь понять, что именно произошло, но знаю, что все кончено. Что-то сломалось, но я не знаю, что именно», — заключил он.

Малинину 21 год. Ранее он стал в составе сборной США победителем олимпийского командного турнира. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, на счету Малинина три победы в Финалах Гран-при.