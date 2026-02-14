«Это неуважительно». Шайдоров откровенно высказался о «российском происхождении»

В конце 2024 года после успеха на гран-при некоторые СМИ написали о российском происхождении Михаила. В январе прошлого года, в эфире программы «Прямой Разговор» на канале Sport+ Шайдоров заявил, что считает неуважением, когда его называют российским спортсменом.
«Я родился, жил и живу в Алматы, большое количество времени провожу в Казахстане в своем любимом городе. Я очень рад, что у меня есть возможность тренироваться под руководством Олега Евгеньевича Урманова, который мне уделяет большое количество времени. Но начинал я кататься в ТРЦ Рамстор, где начинали многие фигуристы, в том числе и Денис Тен. Там был один из самых первых катков в Казахстане.
Я много времени проводил в России, тренировался на сборах, но в последнее время появились сложности, так что больше времени сейчас тренируюсь в Алматы. Я видел версию, что меня считают российским спортсменом, но считаю, что это было неуважительно ко мне», — заявил Михаил.
На олимпийских играх в Италии 21-летний Шайдоров шел пятым после короткой программы, но в произвольной сумел сенсационно переиграть и обойти всех конкурентов.
Эта награда стала вторым золотом в истории независимого Казахстана на зимних Олимпиадах. Первую победу стране принес Владимир Смирнов, который на Играх-1994 в Зимние Олимпийские игры 1994 в Лиллехаммере выиграл гонку на 50 километров классическим стилем.