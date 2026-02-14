«Это неуважительно». Шайдоров откровенно высказался о «российском происхождении»

«Я родился, жил и живу в Алматы, большое количество времени провожу в Казахстане в своем любимом городе. Я очень рад, что у меня есть возможность тренироваться под руководством Олега Евгеньевича Урманова, который мне уделяет большое количество времени. Но начинал я кататься в ТРЦ Рамстор, где начинали многие фигуристы, в том числе и Денис Тен. Там был один из самых первых катков в Казахстане.



Я много времени проводил в России, тренировался на сборах, но в последнее время появились сложности, так что больше времени сейчас тренируюсь в Алматы. Я видел версию, что меня считают российским спортсменом, но считаю, что это было неуважительно ко мне», — заявил Михаил.