Гуменник после выступления на Олимпиаде‑2026 прокатился в метро

После завершения турнира одиночников на Олимпийских играх-2026 в Италии российский фигурист Пётр Гуменник воспользовался общественным транспортом — миланским метрополитеном.

Источник: Соцсети

В социальных сетях появилась фотография спортсмена в подземке. На вопрос японской болельщицы, почему он выбрал именно метро, Гуменник ответил, что «так быстрее». Ранее он рассказывал, что однажды задержался по пути из тренировочного катка в Олимпийскую деревню из-за поломки автобуса.

Напомним, 23-летний фигурист, выступавший в нейтральном статусе, занял шестое место в итоговом протоколе. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, серебро и бронзу получили японцы Юма Кагияма и Сюн Сато соответственно.