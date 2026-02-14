Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чайковская: «Это был гениальный прокат, но судьи оказались не готовы к встрече с Гуменником»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская оценила выступление Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпийских играх в Милане.

Источник: Getty Images

Гуменник исполнил в прокате пять четверных прыжков и занял итоговое шестое место на дебютной Олимпиад.

«Это был гениальный прокат — Петр абсолютно выделяется среди всех: настоящий аристократ на льду. Все элементы были исполнены великолепно, однако случился неприятный казус. Судьи, на мой взгляд, оказались не готовы к встрече с ним: они его не знают, смотрели на него с удивлением, хотя он был лучшим. Долгое время он не участвовал в международных соревнованиях, поэтому для них это стало своего рода откровением. Тем не менее он потрясающе справился с этой Олимпиадой — молодец.

Хочу также поздравить Мишу, казахстанского спортсмена, который выстоял. А в целом такой Олимпиады я давно не видела: многие выступали нестабильно, валялись и падали», — приводит слова Чайковской «Совспорт».

Олимпийским чемпионом стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше