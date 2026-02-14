Чайковская: «Это был гениальный прокат, но судьи оказались не готовы к встрече с Гуменником»

«Это был гениальный прокат — Петр абсолютно выделяется среди всех: настоящий аристократ на льду. Все элементы были исполнены великолепно, однако случился неприятный казус. Судьи, на мой взгляд, оказались не готовы к встрече с ним: они его не знают, смотрели на него с удивлением, хотя он был лучшим. Долгое время он не участвовал в международных соревнованиях, поэтому для них это стало своего рода откровением. Тем не менее он потрясающе справился с этой Олимпиадой — молодец.



Хочу также поздравить Мишу, казахстанского спортсмена, который выстоял. А в целом такой Олимпиады я давно не видела: многие выступали нестабильно, валялись и падали», — приводит слова Чайковской «Совспорт».