Первый трофей Дёмина в НБА! Россиянин стал победителем Турнира восходящих звезд

Россиянин Егор Дёмин завоевал свой первый трофей в НБА — стал победителем Турнира восходящих звезд, который проходил на домашней арене «Клипперс» в Лос-Анджелесе. За два матча защитник набрал четыре очка и стал одним из самых стильных игроков вечера.
С кем играл Дёмин
В турнире новичков приняли участие четыре команды: на три состава по семь человек были распределены представители НБА (дебютанты и второгодники), в четвертой играли проспекты G-лиги.
Всего состоялось три матча — два полуфинала и финал. Для победы в первой игре необходимо было первым набрать 40 очков, в матче за трофей — 25. В роли тренеров выступили Винс Картер, Трэйси Макгрэди, Остин Риверс и Кармело Энтони.
Дёмин попал в состав команды Картера. Его партнерами стали Матас Бузелис из «Чикаго», Седрик Кауард («Мемфис»), Кишон Джордж («Вашингтон»), Дерик Куин («Нью-Орлеан») и Ви Джей Эджкомб («Филадельфия»).
«Наша восходящая звезда»
«Бруклин» отправил 19-летнего Дёмина на уикенд всех звезд в качестве своего единственного представителя. Молодой россиянин оправдал ожидания, хотя и не стал самым результативным игроком турнира.
В полуфинале с командой Макгрэди (41:36) он провел на площадке почти девять минут и набрал два очка — без сопротивления оформил данк, а также сделал две передачи и два подбора. В финале против подопечных Энтони Дёмин забросил из-под кольца, добавил в свой актив два подбора и один блок-шот. Егор был хорош в оборонительных действиях и помог команде победить со счетом 25:24.
Лучшим игроком вечера был признан Эджкомб. 20-летний багамец набрал 17 очков в полуфинале, в том числе трижды успешно реализовал броски из-за дуги. Его статистика во второй игре была не столь впечатляющей (набрал 6 очков), однако именно Ви Джей реализовал два штрафных броска в концовке, принесших победу команде Картера.
Приехал на стиле
Да, Дёмин не показал выдающуюся статистику, но точно стал одним из самых стильных игроков турнира — еще перед первым матчем он продемонстрировал болельщикам в соцсетях две пары новых блестящих кроссовок, в которых собирался выйти на площадку.
«Планирую использовать их в игре. В первой половине — серебряные, во второй — розовые», — отмечал он в Telegram-канале.
Однако затем Егор изменил решение, чтобы выделяться еще сильнее: «Ребят, я и правда вас обманул по поводу кроссовок… В последний момент решил, что надену оба кроссовка вместе, раз уж такое дело».
В «Бруклине» были очень довольны дебютом россиянина, публиковали лучшие моменты его игры и хвалили новые кроссовки. Позднее в соцсетях клуба появилось фото Дёмина и Картера с трофеем.
Примечательно, что Егор стал только третьим россиянином, получившим приглашение на престижный турнир молодых талантов. До него на звездный уик-энд приглашались Андрей Кириленко («Юта Джаз») в 2002 и 2003 годах и Алексей Швед («Миннесота Тимбервулвз») в 2013-м.
Когда стало известно о вызове Егора на турнир, Кириленко, занимающий на данный момент пост президента Российской федерации баскетбола, сказал:
«Поздравляем Егора! Своей игрой он, безусловно, заслужил это приглашение. Конечно, когда ты попадаешь в НБА, это уже само по себе достижение, к которому относишься с большим воодушевлением. Но участие в All-Star Weekend — круче втройне! Ты оказываешься в невероятной атмосфере, где знаешь всех звезд, рос на их игре и теперь знаешь лично».
Для Егора на этом турнире все сложилось отлично. Единственным разочарованием стала невысокая посещаемость — посмотреть на восходящих звезд пришло неожиданно мало зрителей.
Автор: Максим Слекишин