Первый трофей Дёмина в НБА! Россиянин стал победителем Турнира восходящих звезд

В полуфинале с командой Макгрэди (41:36) он провел на площадке почти девять минут и набрал два очка — без сопротивления оформил данк, а также сделал две передачи и два подбора. В финале против подопечных Энтони Дёмин забросил из-под кольца, добавил в свой актив два подбора и один блок-шот. Егор был хорош в оборонительных действиях и помог команде победить со счетом 25:24.