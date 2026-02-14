РУДН поздравил выпускника Шайдорова, ставшего олимпийским чемпионом

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Коллектив Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы поздравил казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, ставшего олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании, который является выпускником сочинского филиала вуза и тренировался у российского олимпийского чемпиона Алексея Урманова.
«Самая большая ценность РУДН — это его выпускники: в их числе есть и президенты, и министры, и олимпийские чемпионы. Михаил стал еще одним олимпийским чемпионом в числе выпускников РУДН, он закончил сочинский филиал. От лица большой семьи РУДН поздравляем Михаила с олимпийским золотом, гордимся им», — заявил ТАСС ректор РУДН Олег Ястребов.
К поздравлениям присоединился и коллектив Сочинского института РУДН. Его руководство сообщило, что Шайдоров окончил филиал в 2024 году по специальности «Физическая культура», во время обучения параллельно тренировался под руководством прославленного российского олимпийского чемпиона Алексея Урманова на ледовой арене в Сочи, построенной к проведению зимних Олимпийских игр 2014 года.
«Олимпийское наследие в действии. В 2024 году Михаил закончил среднее профессиональное образование по направлению “Физкультура”, получил диплом, все четыре года учился исправно, ходил на все пары, на лекции. Одновременно он тренировался у нашего прославленного олимпийского чемпиона Алексея Урманова на нашем олимпийском льду, который построили к Олимпиаде в Сочи 2014 года», — сообщила ТАСС заместитель директора по стратегическим коммуникациям Сочинского института РУДН.
Она отметила, что за выступлением Шайдорова в Милане наблюдали как студенты, так и преподаватели.
«Сегодня ночью весь институт и среднее профессиональное образование, и высшее болело за Мишу. Когда понимали, что он не входил в пятерку после последних гран-при, смотрели просто, чтобы за него поболеть. Никто не ожидал увидеть эту олимпийскую медаль. В общежитии сегодня рассказывают, наши сотрудники плакали. Мы гордимся нашим выпускником, сегодня у нас новый олимпийский чемпион», — резюмировала Мруг.
Шайдоров принес первую медаль сборной Казахстана на нынешних Играх. Шайдорову 21 год. Он тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова. Казахстанский спортсмен является серебряным призером чемпионата мира 2025 года.