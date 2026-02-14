РУДН поздравил выпускника Шайдорова, ставшего олимпийским чемпионом

«Сегодня ночью весь институт и среднее профессиональное образование, и высшее болело за Мишу. Когда понимали, что он не входил в пятерку после последних гран-при, смотрели просто, чтобы за него поболеть. Никто не ожидал увидеть эту олимпийскую медаль. В общежитии сегодня рассказывают, наши сотрудники плакали. Мы гордимся нашим выпускником, сегодня у нас новый олимпийский чемпион», — резюмировала Мруг.