Тренер и судья из Казахстана: Гуменник — герой. Такое давление не каждый выдержит

Олимпийским чемпионом стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, набрав за оба проката 291,58 балла с пятью четверными прыжками. Второе и третье места заняли японцы Юма Кагияма (280,06) и Шун Сато (274,90). Российский фигурист Петр Гуменник стал шестым (271,21).
"Не знаю, как обычные зрители, но в профессиональной среде мы понимали, что на Олимпиаде все бывает непредсказуемо, и вешать ярлыки не стоит. В душе все знали, что Миша Шайдоров — достойный соперник. Предполагали, с каким контентом он может выступить. Весь Казахстан понимал, что он идет ва-банк, с каким-то риском, хочет войти в тройку призеров. Поэтому когда все получилось, это был настоящий фурор. Мы все за него очень рады.
Провал Ильи Малинина? Он выдающийся спортсмен, это знают все. Возможно, повлияло то, что он участвовал в командных соревнованиях. Где-то выгорел, что-то не сложилось, как он сам позже признался. Конечно, никто не мог предположить, что так сойдутся звезды, и Миша станет первым. Но по тому контенту, с которым он шел, его команда определенно рассчитывала на первую тройку. А там уже как сложится, тут никто не может загадывать.
Считаю, что Петр — герой. Такое давление не каждый выдержит. Даже не представляла, как он будет катать короткую программу, учитывая сложности при подготовке. Произвольная была мощная, что было видно и по оценкам. Если бы в короткой удался каскад, он мог бы быть и выше. В любом случае Петр — величайший спортсмен со сложнейшим контентом. У него впереди много времени, это был лишь первый старт такого уровня. На других соревнованиях тоже будут шансы и большие результаты«, — сказала Шамшилова “Совспорту”.