Тренер и судья из Казахстана: Гуменник — герой. Такое давление не каждый выдержит

Считаю, что Петр — герой. Такое давление не каждый выдержит. Даже не представляла, как он будет катать короткую программу, учитывая сложности при подготовке. Произвольная была мощная, что было видно и по оценкам. Если бы в короткой удался каскад, он мог бы быть и выше. В любом случае Петр — величайший спортсмен со сложнейшим контентом. У него впереди много времени, это был лишь первый старт такого уровня. На других соревнованиях тоже будут шансы и большие результаты«, — сказала Шамшилова “Совспорту”.