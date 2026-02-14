Плющенко оценил выступление Петра Гуменника

Тренер отметил, что Гуменник чисто исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе и справился с колоссальным давлением — выступал без флага и гимна, в первой разминке, с экстренно замененной музыкой. «На Играх-2026 лишь он и Шайдоров чисто откатали в произвольной весь свой контент. Был бы у Пети международный рейтинг, уехал бы из Милана с бронзой. Эти 3,75 балла на компонентах ему, конечно, люто зажали», — сказал Плющенко.