Аристократ, фигурист, математик. Почему шестое место Гуменника — победа

И еще немного о цифрах. Мир фигурного катания забурлил, когда стало известно о том, что Гуменник выйдет на старт произвольной программы в пятницу, 13 февраля, под 13-м стартовым номером в 23:13 мск. Действительно, удивительное совпадение, но похоже, что у Петра как у математика свои отношения с числами. В этот день он показал один из самых чистых прокатов при том, что контент у него был вторым по сложности после Малинина. Вот кто в полной мере испытал на себе историю с числом 13 — таким фаворита еще не видели. Классическая история, когда заранее повешенная на шею награда припечатывает тебя ко льду чугунным грузом. С таким не то что уникальный четверной аксель не исполнить, на элементарной дорожке можно улететь в борт. Фигурист, для которого за пять дней до решающего проката 200,03 балла были не самым высоким результатом, в личном турнире получает за него же 156,33.