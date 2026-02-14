Аристократ, фигурист, математик. Почему шестое место Гуменника — победа

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Олимпийский турнир в мужском одиночном катании в Милане завершился абсолютной сенсацией, которая чуть не затмила главную победу дня для российского болельщика. В пятницу, когда лидер сезона американец Илья Малинин, подошедший к Играм с 14 победами подряд и выигравший командное олимпийское золото, оказался лишь восьмым, единственный российский одиночник на олимпийском турнире Петр Гуменник, стартовавший в короткой программе первым и лишившийся перед Играми права на музыку, с которой выступал весь сезон, завершил соревнования на шестом месте.
Простым языком говоря, с нулевого рейтинга Гуменник поднялся на 23 позиции. От пьедестала его отделили всего три балла, и путем нехитрых арифметических подсчетов можно увидеть, что российский фигурист не только мог оказаться на нем, но даже имел шанс, пусть и минимальный, занять его первую ступень. В его случае даже минимальные цифры работают — год назад он сам спрогнозировал свое выступление на Олимпиаде в 7−8 процентов. Вот именно поэтому столь дорогое по энергетике существительное «победа» в данном случае не опечатка и не фигура речи.
После короткой программы лидером шел Малинин, набравший 108,16 балла. Второе место занимал японец Юма Кагияма (103,07 балла), третьим был француз Адам Сяо Хим Фа (102,55), Гуменник — 12-м (86,72). Шайдоров, который привезет в Казахстан первое олимпийское золото в одиночном катании, также не входил в число фаворитов — только шестое место в финале Гран-при и пятое — на Чемпионате четырех континентов, где годом ранее он становился победителем. И творец этой победы — российский тренер, олимпийский чемпион Алексей Урманов, воспитанник известного теоретика и стратега Алексея Мишина. В далеком 1994 году в Лиллехаммере Урманов также не был в числе фаворитов. Стратегия «делай свое и ни на кого не отвлекайся» сработала и спустя 30 с лишним лет. Шайдоров сделал свое.
Тот же сценарий мог сработать и у Гуменника, если бы не куча «но», которыми российского фигуриста обложили еще до старта — от нулевого рейтинга и первого номера в первой разминке до скандала с отобранной музыкой. Добавили и после — срезали 11 баллов, да еще и со второй оценкой постарались.
«При той ситуации, в которой оказался Петя, — без рейтинга, без всего — он должен был занять третье место. При рейтинге, если бы нас не отстраняли, — минимум второе. То, что мы видим в его распечатке, не соответствует действительности. Я это могу сказать точно, — сказал после его выступления тренер Даниил Глейхенгауз в эфире Okko. — Мы смотрели всех участников, остальным прощали, плюс компоненты — 80 баллов он получил при чистейшем прокате, у него не было ни штрафов, ни степ-аутов. Великие спортсмены Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа за свои сорванные полностью прокаты получили выше компоненты, чем Петя. Это не совсем правильно, так не должно работать. Очень жаль, но для меня Петя как минимум с медалью».
Судьи оказались не готовы
Главный тренер сборной Елена Чайковская считает, что судьи были попросту не готовы к такой ситуации. «Миша Шайдоров прекрасно откатал. А Петр — блестяще, вдохновенно. Аристократ. Он очень выделялся среди всех. Но судьи были не готовы к появлению Гуменника. Все это судейская история, потому что все, кто катался до и после Петра, уже четыре года у них на глазах, на слуху, на оценках, на уровнях. А тут пришел какой-то неизвестный — кто такой и откуда? Блестяще откатался, а что с ним делать, они не знали. Я думаю, что мог выиграть в этой же обойме с таким катанием», — заявила она.
Судьи были не готовы к Гуменнику, они его не знали. Теперь узнали? Теперь будут готовы? И какие задачи будут решать в следующий раз? В довесок к судейству напомним и тот факт, что даже выступив на Олимпиаде, Гуменник, да и вообще все российское сообщество фигурного катания понятия не имеет, когда выйдет в следующий раз на международный лед. В Международном союзе конькобежцев (ISU) также «не готовы». Этот вопрос раз за разом остается без ответа, порождая слухи, инсайды и сплетни. И это еще одна составляющая той самой картины мира для российских фигуристов, на фоне которой Гуменник готовился к Играм.
И еще немного о цифрах. Мир фигурного катания забурлил, когда стало известно о том, что Гуменник выйдет на старт произвольной программы в пятницу, 13 февраля, под 13-м стартовым номером в 23:13 мск. Действительно, удивительное совпадение, но похоже, что у Петра как у математика свои отношения с числами. В этот день он показал один из самых чистых прокатов при том, что контент у него был вторым по сложности после Малинина. Вот кто в полной мере испытал на себе историю с числом 13 — таким фаворита еще не видели. Классическая история, когда заранее повешенная на шею награда припечатывает тебя ко льду чугунным грузом. С таким не то что уникальный четверной аксель не исполнить, на элементарной дорожке можно улететь в борт. Фигурист, для которого за пять дней до решающего проката 200,03 балла были не самым высоким результатом, в личном турнире получает за него же 156,33.
Чуть позже по сети разлетелась запись, попавшая в эфир канала NBC, на которой Малинин заявил тренерам, что не взять его на Игры-2022 в Пекине было ошибкой. «Я бы откатал по-другому», — уверен он. Может, и так, но для Чайковской, например, ситуация была ожидаема. «Интервью за интервью, все пишут: “фигурист из космоса”, “абсолютный чемпион”. Нельзя так делать. Ни перед одним соревнованием. Закрыться в номере, и никаких интервью. Его измотали, он вымотанный как мочалка был, на ногах не держался. Четыре программы откатал, привел американцев к олимпийскому командному золоту. Тренеры обязаны готовить любого спортсмена только к этому старту, выводить его на пик формы», — сказала она.
Дурное предчувствие перед его выступлением было и у бронзового призера чемпионата мира в женском одиночном катании Елены Радионовой: «Изначально было предчувствие, что не бывает такого идеального пути к золоту. В целом по сезону казалось, что никто не может ему составить конкуренцию, но Олимпиада есть Олимпиада».
Золотую олимпийскую медаль домой увозит Михаил Шайдоров, Малинин — почву для размышлений, Гуменник — многогранный коктейль воспоминаний о самом ярком турнире жизни и желание выступить на Олимпиаде и в 2030 году. Он показал лучший результат среди россиян в мужском одиночном катании на Олимпиаде после серебряной медали Евгения Плющенко в 2010 году.