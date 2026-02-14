Фигурист из Украины Марсак сделал публикацию с оскорблениями в адрес Гуменника

13 февраля в Милане состоялся прокат произвольной программы по фигурному катанию среди мужчин в рамках зимней Олимпиады-2026. Марсак появился на льду после Гуменника, при этом украинский фигурист неоднократно заявлял, что присутствие россиянина только мешало в ходе турнира.