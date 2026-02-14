Фигурист из Украины Марсак сделал публикацию с оскорблениями в адрес Гуменника

Поклонники 21-летнего Марсака на украинском языке выражали свою поддержку спортсмену, отмечая уровень давления, в частности, «нейтрального атлета на разминке», «травлю со стороны “гнилой” страны» и так далее.
13 февраля в Милане состоялся прокат произвольной программы по фигурному катанию среди мужчин в рамках зимней Олимпиады-2026. Марсак появился на льду после Гуменника, при этом украинский фигурист неоднократно заявлял, что присутствие россиянина только мешало в ходе турнира.
По итогам Гуменник стал шестым по результатам двух программ, получив от судей оценку в 271,21 балла, а Марсак занял девятнадцатое место (224,17).