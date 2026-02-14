Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигурист из Украины Марсак сделал публикацию с оскорблениями в адрес Гуменника

Украинский фигурист-одиночник Кирилл Марсак на своей страничке в соцсети разместил несколько репостов с оскорблениями в адрес действующего чемпиона России-2026 Петра Гуменника.

Источник: Metaratings.ru

Поклонники 21-летнего Марсака на украинском языке выражали свою поддержку спортсмену, отмечая уровень давления, в частности, «нейтрального атлета на разминке», «травлю со стороны “гнилой” страны» и так далее.

13 февраля в Милане состоялся прокат произвольной программы по фигурному катанию среди мужчин в рамках зимней Олимпиады-2026. Марсак появился на льду после Гуменника, при этом украинский фигурист неоднократно заявлял, что присутствие россиянина только мешало в ходе турнира.

По итогам Гуменник стал шестым по результатам двух программ, получив от судей оценку в 271,21 балла, а Марсак занял девятнадцатое место (224,17).

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше