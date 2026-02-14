Ричмонд
Даниил Глейхенгауз отправится на Олимпиаду в качестве тренера

Специалист является тренером фигуристки Аделии Петросян.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Даниил Глейхенгауз отправится на Олимпийские игры в Милан в качестве тренера. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Специалист опубликовал фотографию с олимпийской аккредитацией тренера. На аккредитации также указано, что он имеет нейтральный статус.

Глейхенгауз является тренером фигуристки Аделии Петросян, которая выступит на Играх в женском одиночном катании.

Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

Короткая программа на олимпийском турнире у фигуристок запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
