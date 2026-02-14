Даниил Глейхенгауз отправится на Олимпиаду в качестве тренера

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Даниил Глейхенгауз отправится на Олимпийские игры в Милан в качестве тренера. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Специалист опубликовал фотографию с олимпийской аккредитацией тренера. На аккредитации также указано, что он имеет нейтральный статус.
Глейхенгауз является тренером фигуристки Аделии Петросян, которая выступит на Играх в женском одиночном катании.
Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.
Короткая программа на олимпийском турнире у фигуристок запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля.
