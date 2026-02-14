Тренер Глейхенгауз получил аккредитацию на Олимпийские игры

Он опубликовал фото, на котором указано, что он аккредитован как тренер в статусе AIN.
Глейхенгауз — тренер российской фигуристки Аделии Петросян.
Женские соревнования на Олимпиаде стартуют 17 февраля.
Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше