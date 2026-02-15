Роднина оценила выступление Гуменника на Олимпиаде: «Это мощно, это очень здорово»

"Я не судья, ничего не оцениваю. Я могу только за него порадоваться. Он справился с очень сложной задачей. Мы как-то все забываем, что четыре года наших спортсменов, по крайней мере в фигурном катании, не было на международной арене. Он был дебютантом во всем с достаточно сложным стартовым номером. В короткой программе он открывал соревнования. Это тоже сложно, но он все, что было заявлено, выполнил. У нас появляются сейчас разговоры — честно, нечестно. Я, наверное, из того поколения, когда мы обсуждать и осуждать работу судей не имели права. Даже его вот такое продвижение с 12-го на 6-е место — это мощно, это очень здорово. И наверное, итоговый результат показал, что судейство было вполне объективное.