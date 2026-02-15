Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина — об украинском фигуристе Марсаке: «Где он сейчас? На 19-м месте? Пускай там и сидит»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на ситуацию с украинским фигуристом Кириллом Марсаком, пожаловавшимся на то, что его выступление было после россиянина Петра Гуменника.

Источник: Соцсети

— Что вы думаете о ситуации с украинским фигуристом Кириллом Марсаком, которому якобы помешало хорошо выступить то, что он шел на лед после нашего Петра?

— Где сейчас этот спортсмен? На 19-м месте? Пускай там и сидит. Когда поднимется, тогда и поговорим. Нечего на эти бредни обращать внимание.

Марсак набрал 224,17 балла и финишировал в итоговом протоколе на 19-й строчке. Россиянин Гуменник стал шестым — 271,21 балла.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше