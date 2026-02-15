Роднина — об украинском фигуристе Марсаке: «Где он сейчас? На 19-м месте? Пускай там и сидит»

— Что вы думаете о ситуации с украинским фигуристом Кириллом Марсаком, которому якобы помешало хорошо выступить то, что он шел на лед после нашего Петра?
— Где сейчас этот спортсмен? На 19-м месте? Пускай там и сидит. Когда поднимется, тогда и поговорим. Нечего на эти бредни обращать внимание.
Марсак набрал 224,17 балла и финишировал в итоговом протоколе на 19-й строчке. Россиянин Гуменник стал шестым — 271,21 балла.
