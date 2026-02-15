Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник: «Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на этом пути в Милан!»

Российский фигурист Петр Гуменник опубликовал первый пост после выступления в мужском одиночном турнире на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

Российский фигурист Петр Гуменник опубликовал первый пост после выступления в мужском одиночном турнире на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

«Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на этом пути в Милан! Надеюсь, дальше буду быстрее, выше и сильнее вместе с вами!» — написал 23-летний спортсмен в социальной сети.

Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026 с результатом 271,21 балла.

21 февраля россиянин примет участие в показательных выступлениях.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026 в Милане, все медали 8-го дня: результаты соревнований 14 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше