Гуменник: «Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на этом пути в Милан!»

Российский фигурист Петр Гуменник опубликовал первый пост после выступления в мужском одиночном турнире на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.
«Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на этом пути в Милан! Надеюсь, дальше буду быстрее, выше и сильнее вместе с вами!» — написал 23-летний спортсмен в социальной сети.
Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026 с результатом 271,21 балла.
21 февраля россиянин примет участие в показательных выступлениях.
