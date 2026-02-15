Ричмонд
В ISU ответили, сможет ли Гуменник принять участие в чемпионате мира

Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением касаемо возможного участия российского фигуриста Петра Гуменника на предстоящем чемпионате мира 2026 года, передает Sport24.

Источник: Reuters

«Как указано в сообщении ISU № 2469, фигуристам, имеющим российский или белорусский паспорт, не разрешается участвовать в соревнованиях ISU. Исключение, предусмотренное в сообщении ISU № 2680, применялось исключительно к квалификационным соревнованиям к Олимпийским играм», — сказано в заявлении.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Главный фаворит турнира — американец Илья Малинин — из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, из которых только двое фигуристов — Гуменник и Аделия Петросян, которой еще предстоит выступить.

