В ISU ответили, сможет ли Гуменник принять участие в чемпионате мира

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, из которых только двое фигуристов — Гуменник и Аделия Петросян, которой еще предстоит выступить.