Стала известна заявка контента Петросян на короткую программу Олимпийских игр

Фигуристка планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа.

Источник: РИА "Новости"

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Стал известен набор прыжков, который фигуристка Аделия Петросян планирует исполнить в рамках короткой программы на Олимпийских играх.

В заявке 18-летней Петросян значатся двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Россиянка выступит под вторым номером.

Короткая программа пройдет 17 февраля, произвольная — 19 февраля.

