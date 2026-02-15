Стала известна заявка контента Петросян на короткую программу Олимпийских игр

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Стал известен набор прыжков, который фигуристка Аделия Петросян планирует исполнить в рамках короткой программы на Олимпийских играх.
В заявке 18-летней Петросян значатся двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Россиянка выступит под вторым номером.
Короткая программа пройдет 17 февраля, произвольная — 19 февраля.
