Фигуристка Петросян пропустила тренировку в день прилета в Милан

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян не вышла на первую тренировку перед короткой программой на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Россиянка прилетела в Италию в воскресенье.
Короткая программа на олимпийском турнире у фигуристок запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля. Петросян выступит в короткой программе под вторым номером, первой на лед выйдет Виктория Сафонова из Белоруссии.
Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.
