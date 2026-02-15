Ричмонд
Фигуристка Петросян пропустила тренировку в день прилета в Милан

Источник: РИА "Новости"

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян не вышла на первую тренировку перед короткой программой на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Россиянка прилетела в Италию в воскресенье.

Короткая программа на олимпийском турнире у фигуристок запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля. Петросян выступит в короткой программе под вторым номером, первой на лед выйдет Виктория Сафонова из Белоруссии.

Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
