Аделия Петросян без падений откатала произвольную программу на тренировке

Короткая программа на олимпийском турнире у фигуристок запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля.

Источник: РИА "Новости"

МИЛАН, 16 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян без падений откатала произвольную программу на своей первой тренировке на Олимпийских играх в Италии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Петросян вышла на тренировку в первой группе, в соответствии со стартовым номером в короткой программе, где она выступит второй по счету. Петросян исполнила двойной тулуп (вместо четверного), четверной тулуп, двойной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, каскад из тройной флипа и двойного риттбергера.

Петросян прилетела в Милан 15 февраля утром. В день приезда в олимпийскую столицу она пропустила первую возможность провести занятие на тренировочном катке.

Короткая программа на олимпийском турнире у фигуристок запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля.

Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

