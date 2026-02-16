Гуменник о судействе на ОИ: мне это кажется не таким уж правильным

«Я заметил на международных соревнованиях, что судьи оценивают не только конкретный прокат. Они еще оценивают и все предыдущие прокаты, твой рейтинг, бэкграунд, стабильность. Мне это кажется не таким уж правильным, но я был к этому готов», — сказал Гуменник.
Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.
Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Главный фаворит турнира — американец Илья Малинин — из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато.