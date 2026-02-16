Анорексия Липницкой и победа Шайдорова: почему Урманова забыли в России

Однако развить успех после олимпийской победы Урманову, по большому счету, не удалось. На пьедесталы чемпионатов мира он больше не поднимался. Чемпионом Европы стал лишь однажды — в 1997 году. В то время уже начинали свою могучую поступь Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. И Урманов, поняв туманность перспектив бороться с молодежью после травмы, счел за благо перейти в профессионалы — в те времена участие в показательных турнирах за серьезные деньги называлось именно так. Попробовал олимпийский чемпион организовать и собственное шоу — но не преуспел в этом. Как и все, кто пытался заниматься этим бизнесом до Ильи Авербуха.