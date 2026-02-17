Золото Казахстана и диалог с фаворитом: Шайдоров раскрыл детали драмы

«Илья отличный спортсмен, но, прежде всего, он замечательный человек. Я хочу поддержать его, потому что мы шли бок о бок начиная с юниорских соревнований, и я невероятно благодарен Илье и фигурному катанию за то, что оно свело нас вместе. Мы одна большая семья, в которой не только соревнуются друг с другом. Она объединяет разных людей для развития фигурного катания. Мы развиваем этот вид спорта вместе, и в будущем будет много соревнований, на которых мы продолжим это делать», — заявил казахстанец.