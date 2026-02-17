Золото Казахстана и диалог с фаворитом: Шайдоров раскрыл детали драмы

Перед решающим прокатом большинство специалистов допускали, что казахстанец может зацепиться за пьедестал, однако главным претендентом на золото почти единогласно называли действующего чемпиона мира и победителя командного турнира Игр Малинина.
Развязка оказалась сенсационной: лидеры мирового фигурного катания не выдержали напряжения и допустили ошибки, тогда как Шайдоров откатал произвольную программу на пределе возможностей и воспользовался своим шансом.
«Когда Илья катался, у меня были смешанные чувства, и я очень хотел сказать ему несколько слов поддержки. Я очень переживал за всех, кто выступал после меня, потому что знаю, какой путь они прошли к этим Олимпийским играм. Я переживал за каждого из них. Переживал, поддерживал их, аплодировал им, старался вселить в них как можно больше уверенности», — заявил он в интервью пресс-службе Международного олимпийского комитета.
Когда отгремел заключительный прокат и стало ясно, что золото уходит в Казахстан, Илья Малинин и Михаил Шайдоров сразу нашли друг друга у бортика: обменялись объятиями и короткими словами уважения.
«Илья отличный спортсмен, но, прежде всего, он замечательный человек. Я хочу поддержать его, потому что мы шли бок о бок начиная с юниорских соревнований, и я невероятно благодарен Илье и фигурному катанию за то, что оно свело нас вместе. Мы одна большая семья, в которой не только соревнуются друг с другом. Она объединяет разных людей для развития фигурного катания. Мы развиваем этот вид спорта вместе, и в будущем будет много соревнований, на которых мы продолжим это делать», — заявил казахстанец.
В ночь с 13 на 14 февраля Шайдоров сенсационно выиграл Олимпийское золото. После короткой программы он занимал пятое место, однако в произвольном прокате сумел совершить рывок и обойти всех соперников.
Эта медаль стала второй золотой наградой в истории независимого Казахстана на зимних Олимпиадах. Первое золото стране принёс Владимир Смирнов, победивший в гонке на 50 км классическим стилем на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере.