Фигуристы Миура и Кихара выиграли соревнования в парах на Олимпиаде

МИЛАН, 17 февраля. /ТАСС/. Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара стали победителями в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде.
Спортсмены набрали 231,24 (73,11 за короткую программу + 158,13 за произвольную) балла, установив мировой рекорд в произвольной программе. Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (221,75; 75,46 + 146,29). Бронзовыми призерами стали представители Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (219,09; 80,01 + 139,08).
Миуре 24 года, Кихаре 33 года. Они дважды выиграли серебряные медали Олимпиады в командном турнире. Фигуристы являются двукратными чемпионами мира и двукратными серебряными призерами мировых первенств.
Олимпиада завершится 22 февраля.