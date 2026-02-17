Берулава — о серебре Олимпиады: «Это большой шаг для развития фигурного катания в Грузии»

«Это большой шаг в развитии фигурного катания в Грузии, чтобы маленькие дети начинали заниматься. У нас уже есть инфраструктура. Сейчас делается все для того, чтобы фигурное катание, хоккей с шайбой развивались в нашей стране», — приводит Olympics.com слова Берулавы.