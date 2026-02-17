Ричмонд
Берулава — о серебре Олимпиады: «Это большой шаг для развития фигурного катания в Грузии»

Грузинский фигурист Лука Берулава, выступающий в парном катании с Анастасией Метелкиной, оценил значение завоеванной на Олимпийских играх-2026 серебряной медали для своей страны.

«Это большой шаг в развитии фигурного катания в Грузии, чтобы маленькие дети начинали заниматься. У нас уже есть инфраструктура. Сейчас делается все для того, чтобы фигурное катание, хоккей с шайбой развивались в нашей стране», — приводит Olympics.com слова Берулавы.

Берулава и Метелкина принесли Грузии первую в истории медаль зимних Олимпиад. В соревнованиях спортивных пар на Играх в Милане они стали вторыми с результатом 221,75 балла. Золото выиграли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (231,24 балла). Третье место заняли немцы Минерва Хазе и Никита Володин (219,09 балла).

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

